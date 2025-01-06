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Лучшие снимки — 2024 по версии Европейского космического агентства
ESA показало лучшие изображения, сделанные в 2024 году и отражающие деятельность космического агентства.
Новая американская лунная программа «Артемида» предусматривает строительство на Луне базы, в которой можно будет жить неделями. Для создания идеальной концепции будущего лунного города NASA организовало специальный проект по сбору лучших предложений от американских ученых. Недавно один из университетов США представил вариант специального центра лунной инфраструктуры, в котором электричество должно передаваться с помощью лазерных лучей, а большую часть работ автоматически проделывают планетоходы, похожие на пауков.
Синдром Отелло, известный также, как маниакальная или патологическая ревность, проявляется в бредовой и ничем необоснованной убежденности человека в неверности партнера. Причин у этого состояния может быть множество. Оно встречается при некоторых психических расстройствах и нейродегенеративных патологиях, вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона. Синдром Отелло возможен при травмах головного мозга, а иногда — после инсульта. Один из таких редких случаев недавно описали марокканские врачи: в результате ишемического инсульта ранее психически здоровая 50-летняя женщина превратилась в агрессивную ревнивицу.
Открытый в 1977 году Хирон формально относят к классу кентавров — «промежуточному» типу малых тел между астероидами и кометами, который перемещается по орбитам в области газовых гигантов. Внимание астрономов Хирон привлекает давно, однако детально «рассмотреть» его удалось только сейчас: с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» на поверхности кентавра обнаружили целый «набор» летучих соединений, а также ряд более сложных органических молекул. Ничего подобного на таких небесных телах ранее не находили.
Мезозавры стали одними из первых позвоночных, которые вернулись в моря вскоре после выхода их предков на сушу. Они жили в конце палеозоя (накануне величайшего пермского вымирания) у берегов южного континента Гондвана — им соответствует современные Африка и Южная Америка. Мезозавров обычно считают небольшими, в среднем 0,7 метра в длину, однако новая статья в Fossil Studies описала гигантский образец из уругвайских лагерштеттов. Согласно оценкам, он был втрое длиннее большинства известных мезозавров.
Новая американская лунная программа «Артемида» предусматривает строительство на Луне базы, в которой можно будет жить неделями. Для создания идеальной концепции будущего лунного города NASA организовало специальный проект по сбору лучших предложений от американских ученых. Недавно один из университетов США представил вариант специального центра лунной инфраструктуры, в котором электричество должно передаваться с помощью лазерных лучей, а большую часть работ автоматически проделывают планетоходы, похожие на пауков.
В 1970-1980-х годах американский нейробиолог Бенджамин Либет провел свои знаменитые эксперименты, о которые до сих пор ломают копья не только ученые и философы, но и простые смертные. Эксперименты были посвящены свободе воли. С помощью электроэнцефалограммы Либет наблюдал мозговую активность участников перед тем, как они принимали решение — пошевелить рукой. Выяснилось, что за 0,5-1,5 секунды до этого намерения у них возникала ЭЭГ-активность, предсказывающая это движение. Значит, мозг посылает сигнал о готовности раньше, чем человек осознает это, то есть никакой свободы воли у нас нет! Неудивительно, что эксперименты породили массу споров, и в дальнейшем их результаты частично опровергли (в том числе в прошлом году российские специалисты из НИУ ВШЭ). Несмотря на это, многие ведущие мировые ученые до сих пор уверены: свободы воли не может быть по определению. О доводах в пользу этого аргумента, а также об эксперименте «Вышки» против него, как наказывать преступников и есть ли смысл хвалить кого-то за достижения, если свободы воли нет, рассказал координатор исследования, участник проекта «Я пошел в науку», ведущий научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарев.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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