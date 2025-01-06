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Инфографика: самые быстрые животные по скорости полета

На представленной ниже инфографике, основанной на данных Fact Animal и различных научных исследованиях, показаны самые быстрые животные в мире по скорости полета. Рейтинг поделен на два типа: скорость пикирования и скорость горизонтального полета.

Инфографика: самые быстрые животные в мире по скорости полета / © Visual Capitalist

При пикировании самым быстрым животным в мире считается сапсан: он способен развивать максимальную скорость 389 километров в час. В то же время сапсан занимает седьмое место по скорости горизонтального полета.

Три самых быстрых животных по скорости пикирования — хищные птицы: помимо сапсана, это беркут (322 километра в час) и балобан (319 километров в час).

В рейтинге по максимальной скорости горизонтального полета первое место разделили мексиканская свободнохвостая летучая мышь (Tadarida brasiliensis) и красногрудый крохаль: их скорость — 161 километр в час.

В десятку лидеров по скорости горизонтального полета входят: голубь (143 километра в час), скопа (129 километров в час), сероголовый альбатрос (127 километров в час), черный стриж (113 километров в час), золотистая ржанка (100 километров в час), ворон (97 километров в час).