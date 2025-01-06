  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
7 минут назад
Рейтинг: +601
Посты: 1444

Инфографика: самые быстрые животные по скорости полета

На представленной ниже инфографике, основанной на данных Fact Animal и различных научных исследованиях, показаны самые быстрые животные в мире по скорости полета. Рейтинг поделен на два типа: скорость пикирования и скорость горизонтального полета.

Сообщество
# инфографика
# орнитология
# птицы
# статистика
Инфографика: самые быстрые животные в мире по скорости полета / © Visual Capitalist
Инфографика: самые быстрые животные в мире по скорости полета / © Visual Capitalist

При пикировании самым быстрым животным в мире считается сапсан: он способен развивать максимальную скорость 389 километров в час. В то же время сапсан занимает седьмое место по скорости горизонтального полета.

Три самых быстрых животных по скорости пикирования — хищные птицы: помимо сапсана, это беркут (322 километра в час) и балобан (319 километров в час). 

В рейтинге по максимальной скорости горизонтального полета первое место разделили  мексиканская свободнохвостая летучая мышь (Tadarida brasiliensis) и красногрудый крохаль: их скорость — 161 километр в час.

В десятку лидеров по скорости горизонтального полета входят: голубь (143 километра в час), скопа (129 километров в час), сероголовый альбатрос (127 километров в час), черный стриж (113 километров в час), золотистая ржанка (100 километров в час), ворон (97 километров в час).

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Янв
1500
Куда ползет улитка?
БИО-ФАКТ
Москва
Лекция
11 Янв
900
Археологические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Янв
300
Свобода воли с точки зрения психиатра
Milmax Science
Казань
Лекция
14 Янв
Бесплатно
И дум высокое стремленье
Библиотека № 237
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Древнегреческие политики и их мир
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
15 Янв
500
Астероиды и кометы, сближающиеся с Землей
Московский Планетарий
Москва
Лекция
16 Янв
Бесплатно
Кто хочет жить вечно
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Из чего выросли наши клетки
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Беседа
17 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:08
Елизавета Александрова

В США показали проект инфраструктуры для крупной лунной базы

Новая американская лунная программа «Артемида» предусматривает строительство на Луне базы, в которой можно будет жить неделями. Для создания идеальной концепции будущего лунного города NASA организовало специальный проект по сбору лучших предложений от американских ученых. Недавно один из университетов США представил вариант специального центра лунной инфраструктуры, в котором электричество должно передаваться с помощью лазерных лучей, а большую часть работ автоматически проделывают планетоходы, похожие на пауков.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# лунная база
# лунная программа
7 часов назад
Юлия Трепалина

Инсульт «превратил в Отелло» 50-летнюю женщину

Синдром Отелло, известный также, как маниакальная или патологическая ревность, проявляется в бредовой и ничем необоснованной убежденности человека в неверности партнера. Причин у этого состояния может быть множество. Оно встречается при некоторых психических расстройствах и нейродегенеративных патологиях, вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона. Синдром Отелло возможен при травмах головного мозга, а иногда — после инсульта. Один из таких редких случаев недавно описали марокканские врачи: в результате ишемического инсульта ранее психически здоровая 50-летняя женщина превратилась в агрессивную ревнивицу.

Медицина
# головной мозг
# инсульт
# ишемический инсульт
# психическое расстройство
# психоз
# ревность
11 часов назад
Любовь

На поверхности Хирона обнаружили запасы льда и газа 

Открытый в 1977 году Хирон формально относят к классу кентавров — «промежуточному» типу малых тел между астероидами и кометами, который перемещается по орбитам в области газовых гигантов. Внимание астрономов Хирон привлекает давно, однако детально «рассмотреть» его удалось только сейчас: с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» на поверхности кентавра обнаружили целый «набор» летучих соединений, а также ряд более сложных органических молекул. Ничего подобного на таких небесных телах ранее не находили.

Астрономия
# астероиды
# газ
# Джеймс Уэбб
# кентавры
# кометы
# летучие вещества
# Солнечная система
Позавчера, 10:33
Михаил Орлов

Найден самый крупный из известных мезозавров

Мезозавры стали одними из первых позвоночных, которые вернулись в моря вскоре после выхода их предков на сушу. Они жили в конце палеозоя (накануне величайшего пермского вымирания) у берегов южного континента Гондвана — им соответствует современные Африка и Южная Америка. Мезозавров обычно считают небольшими, в среднем 0,7 метра в длину, однако новая статья в Fossil Studies описала гигантский образец из уругвайских лагерштеттов. Согласно оценкам, он был втрое длиннее большинства известных мезозавров.

Палеонтология
# биология
# океан
# палеозой
# рептилии
# эволюция
Вчера, 18:08
Елизавета Александрова

В США показали проект инфраструктуры для крупной лунной базы

Новая американская лунная программа «Артемида» предусматривает строительство на Луне базы, в которой можно будет жить неделями. Для создания идеальной концепции будущего лунного города NASA организовало специальный проект по сбору лучших предложений от американских ученых. Недавно один из университетов США представил вариант специального центра лунной инфраструктуры, в котором электричество должно передаваться с помощью лазерных лучей, а большую часть работ автоматически проделывают планетоходы, похожие на пауков.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# лунная база
# лунная программа
7 часов назад
Юлия Трепалина

Инсульт «превратил в Отелло» 50-летнюю женщину

Синдром Отелло, известный также, как маниакальная или патологическая ревность, проявляется в бредовой и ничем необоснованной убежденности человека в неверности партнера. Причин у этого состояния может быть множество. Оно встречается при некоторых психических расстройствах и нейродегенеративных патологиях, вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона. Синдром Отелло возможен при травмах головного мозга, а иногда — после инсульта. Один из таких редких случаев недавно описали марокканские врачи: в результате ишемического инсульта ранее психически здоровая 50-летняя женщина превратилась в агрессивную ревнивицу.

Медицина
# головной мозг
# инсульт
# ишемический инсульт
# психическое расстройство
# психоз
# ревность
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
26.12.2024
Полина Меньшова

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
13.12.2024
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Углерод в составе земной органики мог побывать за пределами Млечного Пути

    2 часа назад

  2. Инсульт «превратил в Отелло» 50-летнюю женщину

    7 часов назад

  3. Повышена эффективность работы ионного двигателя

    10 часов назад

  4. На поверхности Хирона обнаружили запасы льда и газа 

    11 часов назад
Выбор редакции

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Позавчера, 16:33

Последние комментарии

Roma
20 минут назад
Шамиль, строительство атомных электростанций, производство ракетных двигателей, строительство бункеров, производство космических кораблей ,

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

Дмитрий Прокопенко
42 минуты назад
"сводящим все психические процессы к нейрофизиологии и химии." И к физике, наверное. А к чему еще можно свести психические процессы в человеческом

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Дмитрий Прокопенко
45 минут назад
"Чистая теория вероятности." Степан, Вы видите свободу воли в "броске костей"?

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Анатолий Гуськов
2 часа назад
Скоро мы все встретимся на нашей лунной базе и всё обсудим.

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

Вован Вованыч
3 часа назад
Mozes,полнейший бред умалишенной сивой кобылы.

Уголь стал лидером энергетического роста 2021 года и заметно обогнал возобновляемую энергетику

Dmitriy Dorian
4 часа назад
andrey, кстати, вы верно подметили. Г. Ключарёв не выбирал позицию редукциониста, её выбрали причинно-следственные алгоритмы в его голове. Он даже если

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

V S
5 часов назад
Alexandr, фантазия это и есть набор мыслей, если вы только не попой думаете...Мы ведь о скорости мысли говорим, а не способности производить какие то

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

V S
5 часов назад
Это примерно как у компьютера - скорость обработки информации и скорость протекания этой информации от от видеокапты к монитору не одинакова,

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

V S
5 часов назад
Максим, конечно не успею, потому что скорость мысли мгновенна, а скорость обработки информации имеет свою пропускную способность, у каждого

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Иван Колупаев
6 часов назад
А не надо вкладывать в понятие "воля" метафизические смыслы и противоречия исчезнут. Ну да "воля" это результат множества воздействий порой

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

1 2
6 часов назад
Да, странно что СО нет в газе, он же как азот по свойствам, криогенный газ так сказать. Вероятно СО уже улетучился и из временной атмосферы, и из

На поверхности Хирона обнаружили запасы льда и газа 

Александр Березин
6 часов назад
Александр, "Лень спорить" Если вам лень спорить -- тогда зачем пишете? "В русскоязычном пересказе на n+1 всей этой воды с подробностями не

Генетики выявили неожиданную массовую миграцию в Скандинавию Темных веков

serega da
7 часов назад
Сергей, коллега Саша выше все правильно написал — только на ввод инфо при чтении уже уйдет 5 бит/с. По тексту, ты сам голый гуманитарий. Тебе бы

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

serega da
7 часов назад
Маск уже проводил проекты по тренировкам жизни на Марсе. Всегда находятся добровольцы. На его анкетирование "лететь в один конец" откликнулось 500

Ученые рассчитали водоснабжение для лунной базы на 100 человек

Evil Troll
8 часов назад
Статья как акция устрашения. Смотрите, мол, мы вас видим. Засуньте свой спутник вместе с орешником себе в aнaл. Украинцев уже ничем ни испугать ни

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

Вячеслав
8 часов назад
Naked, угу. Ты мыслишь правильно а вокруг тебя все придурки. Это уже наводит на определенные мысли насчет твоих умственных способностей. С чего ты

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Далибор Чевизовић
9 часов назад
Макс, самая большая гнилость лежит у стенах Кремля. Загнивать вы стали 1917.ого года. Какие люды, такая и страна.

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

Александр Шульга
9 часов назад
Лень спорить. После такого И конечно же генетике решать, кто из древних популяция по генам принадлежит к индоевропейским народам, а кто нет. Но

Генетики выявили неожиданную массовую миграцию в Скандинавию Темных веков

andrey d
9 часов назад
Dmitriy, "отдают махровым редукционизмом, сводящим все психические процессы к нейрофизиологии и химии." - я об этом и говорить не стал, тут не до таких

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

andrey d
10 часов назад
Dmitriy, "популяризатор науки, что бы это ни значило.", увы, в большинстве случаев сейчас означает примитивность и громкие заявления

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно