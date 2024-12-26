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Сверхзвуковой самолет X-59 впервые запустил двигатель с максимальным форсажем

Инженеры NASA и компании Lockheed Martin успешно завершили первые испытания двигателя с максимальным форсажем, установленного на самолете X-59. Его разрабатывают для тихих сверхзвуковых полетов.

Испытания двигателя самолета X-59 / © Garry Tice / Lockheed Martin

Наземное испытание двигателя провели на объекте подразделения Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin в Палмдейле (Калифорния), оно стало важной вехой на пути X-59 к первому полету, который запланирован на 2025 год.

Испытания двигателя F414-GE-100 с включенной форсажной камерой продемонстрировали его способность работать в пределах допустимых температур и поддерживать достаточный поток воздуха для полета. Также подтвердилось, что двигатель может функционировать синхронно с другими подсистемами самолета.