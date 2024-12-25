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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
12 минут назад
Рейтинг: +938
Посты: 1964

SpaceX оригинально поздравила с наступающим Новым годом

Компания Илона Маска опубликовала в социальной сети Х поздравление с наступающим Новым годом, показав «танец» сопел ракетных двигателей Raptor первой ступени транспортной системы Starship.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# ракеты
«Танец» сопел ракетных двигателей Raptor / © SpaceX
«Танец» сопел ракетных двигателей Raptor / © SpaceX

«Желаем вам теплых праздников и яркого Нового года», — таким пожеланием пресс-служба SpaceX сопроводила видеоролик.

 © SpaceX

Напомним, следующий испытательный полет ракеты Super Heavy и корабля Starship состоится в январе 2025 года.

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# Аполлон
# внеземная вода
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# лунный грунт
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Археология
# мегалиты
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# видеонаблюдение
# Гвинея
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Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
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# старение
# старость
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