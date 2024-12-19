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SpaceX получила разрешение на седьмой испытательный полет Starship

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало лицензию на седьмой испытательный полет Starship компании SpaceX, открыв путь для следующего запуска самой большой в мире ракеты.

Верхняя ступень транспортной системы Starship на испытательном стенде / © SpaceX

Лицензия на запуск последовала за испытаниями двигателей первой и второй ступеней транспортной системы Starship, которые инженеры компании Илона Маска провели на этой и прошлой неделях.

Пока SpaceX не назвала точную дату испытаний, но с учетом того, что до конца года осталось менее двух недель, полет может состояться уже в начале или середине января 2025-го.