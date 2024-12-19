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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
15 минут назад
Рейтинг: +937
Посты: 1952

SpaceX получила разрешение на седьмой испытательный полет Starship

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало лицензию на седьмой испытательный полет Starship компании SpaceX, открыв путь для следующего запуска самой большой в мире ракеты.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Верхняя ступень транспортной системы Starship на испытательном стенде / © SpaceX
Верхняя ступень транспортной системы Starship на испытательном стенде / © SpaceX

Лицензия на запуск последовала за испытаниями двигателей первой и второй ступеней транспортной системы Starship, которые инженеры компании Илона Маска провели на этой и прошлой неделях.

Пока SpaceX не назвала точную дату испытаний, но с учетом того, что до конца года осталось менее двух недель, полет может состояться уже в начале или середине января 2025-го.

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# 2024 PT5
# астероид
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# квазиспутник
# Луна
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Космонавтика
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# лунная база
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29 минут назад
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34 минуты назад
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subbotin.o.m
45 минут назад
Vitaliy,у вас немного не верное суждение о ВВП, ведь ВВП - стоимость всех товаров И УСЛУГ, таким образом у американцев больше ВВП за счёт услуг, а также

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Viktor Shvidkiy
60 минут назад
Эдуард, все верно. Допустим, вам нужен болт для Боинга. В США, допустим, он стоит 1000$, а в Индии в любом гараже такой же болт за тарелку риса выточат.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Кирилл Ильичёв
1 час назад
Эдуард, Почему тогда никто не купит по 100 долларов в одной стране и не продаст по 4000 в другую, гений ег?

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Айрат Шарипов
2 часа назад
Саша, сравнение обычного ввп(по номиналу) не показывает истинного соотношения экономик. Например сравним военные бюджеты стран ЕС и России. Бюджет

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Вадим Кот
3 часа назад
А у нас есть орехи....

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Михаил Невский
5 часов назад
Leonid, это опт. А в розницу детали прокладки по сотни долларов, простые детали 1500-2000 долларов. У меня машины нет так что не сильно разбирают. Но

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Эдуард Егоров
6 часов назад
Andrey, почему толком не знают про ППС, я знаю! Например вы в одной стране на 4000долл, купите товаров и услуг, и на коммунальные расходы, то в другой

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

TheSpore Maxis
7 часов назад
Andrey, в статье же написано как это считают.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

vasya pupkin
8 часов назад
Телескопы засняли, но снимок не показали. Наверное очень яркая вспышка - засветили пленку.

Телескопы MAGIC засняли взрыв новойТелескопы MAGIC засняли взрыв новой

Вадим Черданцев
8 часов назад
Очередная инфопомойка ничего реально не отражается. Всё только в угоду хозяевам. Те же США где один мандарин десяток раз берётся в расчёт.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Semper Fidelis
8 часов назад
Андрей, боюсь, не в этом столетии...

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Сергей Петровский
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И., лечащий врач чурка, плохо говорящая по русски. Прибыла сюда по приглашению твоего полурослика недоделанного. Смотрит в карман в чужой ,и наровит

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killer Pelevin
9 часов назад
Макс, черные пакеты

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Leonid Bogdanov
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