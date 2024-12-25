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Исследователи заявили, что подростки прекращают употреблять наркотики

В свежем ежегодном отчете по исследованию употребления наркотиков молодежью, которое уже более полувека проводит Институт социальных исследований Мичиганского университета, специалисты рассказали о тенденции к «исторически значительному снижению» употребления наркотиков.

Американские старшеклассники / © Getty Images

Руководитель исследовательской группы Ричард Мих заявил, что был удивлен результатами. Он посчитал, что уровень употребления наркотиков среди подростков хотя бы частично восстановится после значительного спада в начале пандемии в 2020 году, однако этого не произошло. Снижение употребления наркотиков не только сохранилось, но и усилилось.

В 2024-м исследователи изучили данные 24 000 учащихся старших классов более чем из 270 государственных и частных школ.

По данным исследователей, процент учащихся, воздержавшихся от употребления наркотиков (включая марихуану), алкоголь и курение в 2024 году, составил 67% в 12-м классе (по сравнению с 53% в 2017 году), 80% в 10-м классе (по сравнению с 69% в 2017 году) и 90% в восьмом классе (по сравнению с 87% в 2017 году).