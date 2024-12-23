Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Якутии показали прекрасно сохранившуюся тушу мамонтенка

В якутском Музее мамонта имени П. А. Лазарева представили тушу мамонтенка, которую обнаружили в июне 2024 года в районе термокарстовой впадины Батагайка. Степень сохранности специалисты назвали уникальной.

Специалисты показали тушу мамонтенка, обнаруженного в вечной мерзлоте в местности Батагайка / © ЯСИА

Исследователи установили, что мамонтенок — самка возрастом около года. Ее назвали Яной.

Высота животного составляет 120 сантиметров, длина — около двух метров, вес — почти 180 килограммов. Возраст находки оценили в 50 тысяч лет.

«При вытаивании он разделился на две части, то есть сперва вытаяла передняя часть, и под тяжестью своей она провалилась. Задние конечности, тазовая часть находились еще в мерзлоте. И вот местные жители, соорудив из подручных средств носилки, подняли на поверхность находку, поместили в ледник, сообщили нам», — отметил заведующий музея Максим Чепрасов.

Туша мамонтенка Яны / © ЯСИА

Туша мамонтенка Яны / © ЯСИА