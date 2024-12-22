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Демонстратор сверхзвукового самолета XB-1 компании Boom Supersonic совершил десятый полет
Американская компания Boom Supersonic сообщила, что 19 декабря 2024 года ее демонстратор сверхзвукового самолета XB-1 успешно совершил десятый испытательный полет, который длился 46 минут. XB-1 достиг высоты 9880 метров и новой максимальной скорости — 1163 километра в час.
Специалисты оценили управляемость самолета на скорости 1163 километра в час с отключенной системой повышения устойчивости. XB-1 выполнил это требование, подтвердив, что пилот может безопасно управлять самолетом на высоких скоростях даже в маловероятном случае отказа системы повышения устойчивости.
XB-1 уверенно движется к достижению сверхзвуковой скорости. По планам компании это должно случиться во время испытаний в начале 2025 года.
Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.
Группа морских биологов, зоологов и специалистов по изучению китов из Франции и с Мадагаскара недавно выяснила значение некоторых вокализаций детенышей горбатых китов. В частности, исследователи узнали, каким особым образом малыши дают своим мамам понять, что проголодались.
Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским
Что лучше — нейрокомпьютерные или окулографические интерфейсы? Почему людей надо подбирать под интерфейсы, а интерфейсы — под людей? Об этом мы поговорили с Ярославом Туровским, профессором, заведующим лабораторией медицинской кибернетики ВГУ, ведущим научным сотрудником ИПУ РАН, доктором технических наук и кандидатом медицинских наук, признанным специалистом в области разработки нейроинтерфейсов.
Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.
Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.
Группа морских биологов, зоологов и специалистов по изучению китов из Франции и с Мадагаскара недавно выяснила значение некоторых вокализаций детенышей горбатых китов. В частности, исследователи узнали, каким особым образом малыши дают своим мамам понять, что проголодались.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
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