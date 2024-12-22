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Демонстратор сверхзвукового самолета XB-1 компании Boom Supersonic совершил десятый полет

Американская компания Boom Supersonic сообщила, что 19 декабря 2024 года ее демонстратор сверхзвукового самолета XB-1 успешно совершил десятый испытательный полет, который длился 46 минут. XB-1 достиг высоты 9880 метров и новой максимальной скорости — 1163 километра в час.

Прототип сверхзвукового самолета XB-1 во время десятого испытательного полета / © Boom Supersonic

Специалисты оценили управляемость самолета на скорости 1163 километра в час с отключенной системой повышения устойчивости. XB-1 выполнил это требование, подтвердив, что пилот может безопасно управлять самолетом на высоких скоростях даже в маловероятном случае отказа системы повышения устойчивости.

XB-1 уверенно движется к достижению сверхзвуковой скорости. По планам компании это должно случиться во время испытаний в начале 2025 года.