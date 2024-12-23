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Tesla Model Y уступит пальму первенства как самый продаваемый автомобиль в Европе

Если не случится чуда в последние две недели 2024 года, Tesla Model Y, скорее всего, не станет лидером по продажам в Европе. Похоже, эта честь достанется совершенно другому типу автомобилей — хэтчбеку Dacia Sandero с двигателем внутреннего сгорания.

Электромобиль Telsa Model Y / © Tesla

Dacia Sandero вырвался вперед после активных продаж в ноябре. Он опережает ближайшего конкурента Volkswagen Tiguan, по предварительным данным Dataforce.

В прошлом году Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной в Европе и первым электромобилем, которому удалось занять первую строчку в этом рейтинге.

Ожидается, что Tesla выпустит обновленную Model Y под названием Juniper в начале следующего года, поэтому, вполне возможно, она повторит успех предшественницы.