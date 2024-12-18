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Маска заподозрили в разглашении секретной информации

Недавно стало известно, что основатель компании SpaceX Илон Маск, который имеет допуск к совершенно секретной информации, не сообщал Пентагону о своих поездках и не передавал другие сведения, как того требует его допуск.

Илон Маск / © Getty Images

По данным газеты The New York Times, обеспокоенность по поводу отчетности Маска привела к проверкам со стороны Военно-воздушных сил, Управления заместителя министра обороны по разведке и безопасности и Управления генерального инспектора Минобороны.

Однако ни одно из федеральных агентств пока не обвинило миллиардера в раскрытии секретных сведений.

Три года назад Маск получил допуск к совершенно секретной информации, связанной с запуском секретных аппаратов в интересах Национального разведывательного управления и обеспечением зашифрованной связи и наблюдательной деятельности с помощью спутников Starshield.

Однако SpaceX не обеспечила соблюдение Маском правил отчетности, связанных с его поездками в Китай, а также участием в дипломатических встречах между Соединенными Штатами и некоторыми их союзниками, включая Израиль.