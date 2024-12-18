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SpaceX потеряла управление кораблем с космическими туристами первой миссии Polaris Dawn
Журналисты агентства Reuters со ссылкой на собственные источники сообщили, что в сентябре 2024 года отключение электричества на калифорнийском объекте компании SpaceX как минимум на час привело к потере наземного управления кораблем Dragon. Инцидент случился во время миссии Polaris Dawn, которая включала первый в истории коммерческий выход в открытый космос.
Из-за отсутствия электричества Центр управления полетами SpaceX временно не мог управлять кораблем Dragon, на борту которого находились космические туристы. В это время экипаж поддерживал связь с Землей через спутниковую связь Starlink.
По словам источника Reuters, проблему с электричеством быстро решили.
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