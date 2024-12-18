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Олег Гончар
Олег Гончар
2 часа назад
Рейтинг: +622
Посты: 1757

Самую высокогорную солнечную электростанцию запустили в эксплуатацию

Китайские компании China Huadian и PowerChina завершили строительство самой высокогорной в мире солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт. Она расположилась в Тибете, на высоте 5228 метров.

Сообщество
# Китай
# технологии
# энергия
Электростанция Caipeng Solar-Storage Power Station в Тибете на высоте 5228 метров / © China Huadian
Электростанция Caipeng Solar-Storage Power Station в Тибете на высоте 5228 метров / © China Huadian

Электростанция Caipeng Solar-Storage Power Station располагает 170 000 солнечных панелей и занимает площадь 1,4 квадратных километра. Она также оснащена аккумуляторными батареями мощностью 20 мегаватт.

Компания PowerChina построила и запустила электростанцию в эксплуатацию всего за 115 дней. 

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# космос
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
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Vlad Ok
3 часа назад
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Vlad Ok
4 часа назад
Olya, был в этом году в Дрездене видел как вы там страдаете. Мне бы так :)))

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Vlad Ok
4 часа назад
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Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Vlad Ok
4 часа назад
Вадим, а там вроде лет 10 война. Нет? Как раз лет 10 назад у них украли большой кусок территории, а потом и вовсе им навязали войну. Надо быть первой

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pontiyleontiy
5 часов назад
Это "исследование" нидерландских "ученых" - самая настоящая чернуха. Давайте еще уникальное детское воприятие мира сломаем, на воспоминаниях о

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R Sad
7 часов назад
ivan, мне нравится как Вы выражаетесь!!! Где такому набраться?

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Dmitr Sha
7 часов назад
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Vitaliy Van
10 часов назад
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Vitaliy Van
10 часов назад
Юлия, все знают что в США надо вкалывать 24/7 и тогда будет успех. Но всё равно появляются нытики утверждающие, что у нас тут все на 3х работах пашут.

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Ayna Gurbanova
15 часов назад
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Иван Колупаев
22 часа назад
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Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Anatoly Yadgarov
23 часа назад
В Израиле работают больше всех вас вместе взятых и увы это правда...

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