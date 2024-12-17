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Прибыль Starlink вырастет почти в два раза в 2025 году

Согласно прогнозу исследовательской компании Quilty Space, выручка спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX в 2025 году достигнет 11,8 миллиарда долларов США. Это предполагает существенное увеличение прибыли по сравнению с 7,7 миллиарда долларов в 2024-м.

Спутники Starlink / © SpaceX

В частности, компания Quilty Space раскрыла ранее не разглашавшийся контракт с Пентагоном на сумму 537 миллионов долларов о предоставлении услуг Вооруженным силам Украины до 2027 года.

Сегодня созвездие спутников Starlink состоит более чем из 7000 аппаратов, обеспечивая высокоскоростной доступ в интернет по всему миру.