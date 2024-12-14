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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
8 минут назад
Рейтинг: +395
Посты: 808

iPhone 17 Pro может получить совершенно новый дизайн

Официальная презентация iPhone 17 состоится примерно через девять месяцев, но уже появились инсайдерские изображения корпуса будущего гаджета, которые намекают на совершенно новый дизайн.

Сообщество
# Apple
# iphone
# технологии
Возможно так будет выглядеть iPhone 17 Pro / © Yanko Design
Возможно так будет выглядеть iPhone 17 Pro / © Yanko Design

Недавно один из пользователей китайской социальной сети Weibo опубликовал снимок рамки будущего смартфона. 

Снимок рамки будущего смартфона / © Yanko Design
Снимок рамки будущего смартфона / © Yanko Design

По данным источников, модуль камеры iPhone 17 будет выглядеть как своеобразная «взлетно-посадочная полоса». Сама панель будет выполнена из алюминия.

Также есть вероятность, что гаджет оснастят 12 гигабайтами оперативной памяти, 24-мегапиксельной фронтальной камерой и массивом задних камер с 48-мегапиксельным телеобъективом.

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Оксана Ласкина
3 часа назад
Rii, Это все опять приблизительно. Согласна, что это не одна цифра, помножая на которую, мы узнаем возраст собак. С человеком-то не так все

Биологи нашли точную формулу для пересчета возраста собак в человеческийБиологи нашли точную формулу для пересчета возраста собак в человеческий

Вячеслав
4 часа назад
Чепуха какая-то. Дети тут не причем. Там дается какая-то абстракция со своей неоднозначной установкой плохой- хороший.

Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцевГипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев

A_X_L
4 часа назад
Yura, О, да у нас тут учёный из НАССА появился😀

У покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностьюУ покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностью

Александр Березин
6 часов назад
Dmitr, простите, вы веткой комментариев ошиблись. Здесь речь об этом вообще не шла. Да и не идет.

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Valentine Nazarov
6 часов назад
alexey, человек - это всего лишь поляризованные мембраны, ионные каналы и ацетилхолин. Вопрос закрыт 😂

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Адитья Ом
7 часов назад
Бред полнейший. Чувства и эмоции могут быть только у тех у кого есть живое тело, кого родила мать.

Робот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществеРобот, покончивший с собой, станет поводом для раскола в обществе

Анна Франскевич
8 часов назад
Анна, Благо общий паттерн поведения влияющего на выбор начинает формироваться с первого дня рождения. Если ребенок растет в доброй, любящей семье,

Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцевГипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев

Анна Франскевич
8 часов назад
Иван, Дети в таком возрасте без соответствующего опыта и обучения, при всем желании ученых, технически не могут понять последствия того или иного

Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцевГипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев

Dmitr Sha
9 часов назад
Александр, да и чем стрелять известно уж не первую пятилетку как. Вопрос только С ЧЕГО https://youtu.be/CHqrzPAni58

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Иван Колупаев
12 часов назад
Анна, в эксперименте проверяли достаточно конкретный навык - склонность помогать или мешать окружающим. Например переводить старушек через

Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцевГипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев

Анна Франскевич
13 часов назад
Странный эксперимент. В природе в принципе не существует понятия хорошо или плохо. А все остальные социальные взаимодействия и в том числе мораль,

Гипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцевГипотезу о врожденной морали проверили при помощи тысячи младенцев

володимир Кузнецов
13 часов назад
Это же Борисов, вы чего? Это тот человек который развивал беспилотную авиацию перед сво, тот кто просрал всю армейскую связь, он сбежал в Роскосмос

Юрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 летЮрий Борисов объяснил, почему SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» за 11 лет

1 2
15 часов назад
О, так ты разобрался что к чему? Ну и, магма почему не течёт?

У покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностьюУ покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностью

1 2
16 часов назад
А мне нравится, это содержание метана в адсорбенте - процентов 30 по массе, очень хороший показатель! Хотя сама идея требует периодической замены

Новый углеродный адсорбент повысит эффективность хранения сжиженного природного газаНовый углеродный адсорбент повысит эффективность хранения сжиженного природного газа

Yura Mochkov
16 часов назад
1, а почему, ты, даже начало статьи "профукал..", и задаёшь, максимально глупый вопрос; при этом, строя из себя - учёного из Насса... P. S. прочти начало

У покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностьюУ покрытого вулканами спутника Юпитера не оказалось океана магмы под поверхностью

Иван Колупаев
16 часов назад
Сергей, https://vk.com/video112859308_170140013 "сервера гугла" тоже такие люди.

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Пётр Еремеев
17 часов назад
Сергей, насчёт "подороже" это как? Подороже можно технологию продать или изобретение. А фундаментальные знания бесценны потому, что задаром. И по

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Сергей Кротов
18 часов назад
Да соседи твари!

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Daemon Angel
18 часов назад
Бред сивой кобылы , это не учёные а шарлаианы ...

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