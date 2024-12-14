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iPhone 17 Pro может получить совершенно новый дизайн

Официальная презентация iPhone 17 состоится примерно через девять месяцев, но уже появились инсайдерские изображения корпуса будущего гаджета, которые намекают на совершенно новый дизайн.

Возможно так будет выглядеть iPhone 17 Pro / © Yanko Design

Недавно один из пользователей китайской социальной сети Weibo опубликовал снимок рамки будущего смартфона.

Снимок рамки будущего смартфона / © Yanko Design

По данным источников, модуль камеры iPhone 17 будет выглядеть как своеобразная «взлетно-посадочная полоса». Сама панель будет выполнена из алюминия.

Также есть вероятность, что гаджет оснастят 12 гигабайтами оперативной памяти, 24-мегапиксельной фронтальной камерой и массивом задних камер с 48-мегапиксельным телеобъективом.