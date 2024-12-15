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Лучшие снимки конкурса NBP International Awards 2024 в категории «Захватывающие приключения»
Жюри премии NBP International Awards 2024 представило 10 снимков победителей в номинации «Захватывающие приключения на открытом воздухе». Эти отмеченные наградами фотографии запечатлели разные моменты — от суровых горных пейзажей и безмятежных диких ландшафтов до смелых встреч с дикими животными в их естественной среде обитания.
Солнечной системе уже 4,6 миллиарда лет, и нынешнее расположение планет выдает ее явно динамичное прошлое: что-то заставляло миры смещаться. Недавнее открытие первых известных науке межзвездных объектов навело астрономов на мысль, что такой объект мог навестить наше космическое семейство в далеком прошлом и именно это создало ту картину, которую наблюдаем сейчас.
Астрономы заметили в далекой маленькой галактике крайне своеобразное явление: неизвестный объект вспыхнул и потух так стремительно, что это совершенно непохоже на большинство подобных событий в космосе. Подозревают, что за событием стоит черная дыра, притом та самая, которую давно разыскивают: черная дыра промежуточной массы.
На Красной планете находят все больше мест, в которых могли сохраниться органические следы древней жизни. Авторы нового исследования, однако, в успехе поисков сомневаются: оказалось, потенциальные признаки жизни разрушаются под действием космической радиации быстрее, чем считалось ранее. Более того, соленая среда, которую нередко рассматривают как перспективную для сохранения признаков жизни, эти процессы ускоряет.
Психологи не первое десятилетие спорят о природе морали: врожденное это свойство или приобретенное? В новом исследовании ученые попытались на большой выборке малышей воспроизвести эксперимент, который ранее рассматривали как подтверждение способности младенцев различать морально правильные и неправильные действия.
Каждый, кто заботится о своем здоровье, уже слышал о модной биодобавке, благодаря которой, по словам производителей, волосы, суставы и кожа станут здоровее. Ученые ПНИПУ рассказали, так ли это на самом деле, из каких животных добывают коллаген, когда организм перестает его вырабатывать в нужном количестве и как это сказывается на здоровье человека, почему женщинам он нужнее, правда ли эффективна косметика с этим белком и к чему приводят инъекции на его основе?
Обширное исследование в США показало, что псов с безупречным поведением практически не бывает, и выявило наиболее распространенные недочеты, с которыми сталкиваются владельцы питомцев.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
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