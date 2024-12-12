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Японские компании решили добывать гелий-3 на Луне

Добыча полезных ископаемых в космосе стала ближе к реальности. Японская компания по исследованию Луны ispace и геологоразведочная фирма Magna Petra 10 декабря договорились о сотрудничестве с целью добычи ресурсов на естественном спутнике нашей планеты и транспортировки их на Землю.

Концепт лунного модуля ispace / © ispace

Согласно совместному заявлению компаний, Magna Petra планирует в один прекрасный день извлечь «коммерческие объемы» изотопа гелия — гелия-3 (He-3) — из лунного реголита и доставить его на Землю.

Соглашение было достигнуто в то время, когда ispace готовится к запуску своей второй лунной миссии. Если все пойдет по плану, будущий модуль Resilience компании ispace доставит микроровер Tenacious на поверхность Луны, чтобы продемонстрировать его способность пересекать лунный ландшафт и собирать образцы реголита. Этот запуск запланирован на 2025 год.

В Magna Petra утверждают, что подобная демонстрация технологий позволит компании быстро получить и доставить большие объемы гелия-3 на Землю.