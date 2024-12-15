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Срок службы аккумуляторов электромобилей оказался на 40% больше, чем считалось

Согласно новому исследованию ученых из Стэнфордского университета, эксплуатация аккумуляторов электромобилей с частыми остановками, ускорениями и торможениями, а также паузами по несколько часов не приводит к ускоренному их износу, как считалось ранее. Наоборот, двухлетние испытания показали, что это позволяет батареям служить на треть времени дольше.

Зарядка аккумулятора электромобиля / © Tesla

В статье, опубликованной в журнале Nature Energy, ученые отметили, что среднестатистическому владельцу электромобиля, возможно, не придется менять аккумулятор или приобретать новую машину в течение нескольких дополнительных лет. Это позволяет сэкономить деньги и продлить срок службы транспортного средства.

Хотя цены на аккумуляторы снизились примерно на 90% за последние 15 лет, они по-прежнему составляют почти треть стоимости нового электромобиля.