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Олег Гончар
Олег Гончар
12 минут назад
Рейтинг: +622
Посты: 1753

Срок службы аккумуляторов электромобилей оказался на 40% больше, чем считалось

Согласно новому исследованию ученых из Стэнфордского университета, эксплуатация аккумуляторов электромобилей с частыми остановками, ускорениями и торможениями, а также паузами по несколько часов не приводит к ускоренному их износу, как считалось ранее. Наоборот, двухлетние испытания показали, что это позволяет батареям служить на треть времени дольше.

Сообщество
# технологии
# транспорт
# электромобили
Зарядка аккумулятора электромобиля / © Tesla
Зарядка аккумулятора электромобиля / © Tesla

В статье, опубликованной в журнале Nature Energy, ученые отметили, что среднестатистическому владельцу электромобиля, возможно, не придется менять аккумулятор или приобретать новую машину в течение нескольких дополнительных лет. Это позволяет сэкономить деньги и продлить срок службы транспортного средства.

Хотя цены на аккумуляторы снизились примерно на 90% за последние 15 лет, они по-прежнему составляют почти треть стоимости нового электромобиля. 

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Oh No
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Дмитрий Гаврилов
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