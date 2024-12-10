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Астрономы показали, как возводят купол и корпус Чрезвычайно большого телескопа

Специалисты Европейской южной обсерватории (ESO) опубликовали новою фотографию со строительной площадки Чрезвычайно большого телескопа (ELT) на вершине горы Серро-Армазонес в чилийской пустыне Атакама.

Строительство Чрезвычайно большого телескопа в Чили / © ESO / G. Vecchia

Последними вехами строительства, достигнутыми на сегодня, стали работы по возведению купола, центральной конструкции и основания для главного зеркала.

По завершении работ, которое запланировано на конец нынешнего десятилетия, высота купола ELT составит 80 метров. Он сможет поворачиваться на 360 градусов, а внутри разместится 39-метровое главное зеркало ELT, состоящее из 798 индивидуальных шестиугольных сегментов общей площадью 978 квадратных метров. С его помощью ELT будет делать прямые снимки экзопланет.

Ожидается, что новый телескоп увидит «первый свет» к 2028 году.