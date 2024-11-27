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Модифицированная китайская ракета Zhuque-2 на метане совершила первый полет

Частная китайская компания Landspace вывела полезную нагрузку — два спутника — на орбиту с помощью новой модификации своей метановой ракеты Zhuque-2E Y1.

Модифицированная китайская ракета Zhuque-2E Y1 / © Landspace

Новая ракета-носитель Zhuque-2E Y1, в которой метан играет роль горючего, а жидкий кислород выступает окислителем, может выводить до шести тонн груза на низкую околоземную орбиту и до четырех тонн — на солнечно-синхронную.

Модифицированная китайская ракета Zhuque-2E Y1 / © Landspace

Модифицированная Zhuque-2E Y1 сохранила базовую конструкцию своей предшественницы, но ее длина сократилась с 49,5 до 47,3 метра, а тяга двигателей увеличилась с 268 до 282 тонн.

© Landspace

В начале декабря прошлого года Zhuque-2 успешно вывела на орбиту три спутника, став первой в истории ракетой на метане, которой это удалось.