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Модифицированная китайская ракета Zhuque-2 на метане совершила первый полет
Частная китайская компания Landspace вывела полезную нагрузку — два спутника — на орбиту с помощью новой модификации своей метановой ракеты Zhuque-2E Y1.
Новая ракета-носитель Zhuque-2E Y1, в которой метан играет роль горючего, а жидкий кислород выступает окислителем, может выводить до шести тонн груза на низкую околоземную орбиту и до четырех тонн — на солнечно-синхронную.
Модифицированная Zhuque-2E Y1 сохранила базовую конструкцию своей предшественницы, но ее длина сократилась с 49,5 до 47,3 метра, а тяга двигателей увеличилась с 268 до 282 тонн.
В начале декабря прошлого года Zhuque-2 успешно вывела на орбиту три спутника, став первой в истории ракетой на метане, которой это удалось.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
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Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
Среди тысяч окаменелостей из раннеюрского озера нашли самый полный скелет древней двоякодышащей рыбы
Китайские палеонтологи раскопали богатый окаменелостями комплекс, раскрывающий разнообразную пищевую цепь пресноводного озера времен раннего юрского периода. Тысячи находок рыб, среди которых и новые виды, древних родственников акул и даже плезиозавров показали пеструю фауну, сохранившуюся после вымирания почти 200 миллионов лет назад.
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Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
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