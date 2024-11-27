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Умер самый старый в мире мужчина

В Великобритании в возрасте 112 лет умер Джон Альфред Тиннисвуд. В апреле 2024 года представители Книги рекордов Гиннесса признали Тиннисвуда старейшим мужчиной планеты, а в августе он отметил 112-й день рождения.

Джон Альфред Тиннисвуд умер в возрасте 112 лет / © PA

Джон Тиннисвуд родился 26 августа 1912 года, участвовал во Второй мировой войне, почти всю жизнь проработал бухгалтером, а в 1972-м вышел на пенсию.

Свое долголетие Тиннисвуд объяснял чистой удачей, хотя отметил, что, вероятно, ему помог активный образ жизни, который он вел.

«Я не чувствую возраста, я не волнуюсь из-за него. Наверное, поэтому так долго и прожил», — заявил в одном из интервью Тиннисвуд.