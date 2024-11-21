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Космические аппараты азиатских стран избежали столкновения на окололунной орбите

По данным Индийской организации космических исследований (ISRO), в сентябре индийский аппарат «Чандраян-2» совершил маневр, чтобы избежать тесного сближения с южнокорейским зондом «Данури».

Художественное изображение «Данури» в космосе / © Korea Aerospace Research Institute

Специалисты ISRO сообщили, что аппарат «Чандраян-2» изменил свое положение 19 сентября, чтобы предотвратить сближение с «Данури», которое, как ожидалось, могло произойти в конце сентября, если бы траектория индийского аппарата не изменилась. По данным ISRO, следующий маневр, который состоялся 1 октября, также помог «Чандраян-2» избежать потенциального столкновения с аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Подобные маневры по предотвращению столкновений не редкость на окололунной орбите. Только за последние полтора года Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI), который управляет «Данури», сообщил о предотвращение 40 возможных столкновений между LRO, «Чандраян-2» и «Данури».