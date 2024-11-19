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Такого еще не было: вершина японской горы Фудзияма снова оголилась после ноябрьского снега

На склонах знаменитого вулкана и самой высокой горы Японии — Фудзиямы — 6 ноября выпал первый снег. Это случилось после рекордного периода, в течение которого вершина впервые за 130 лет наблюдений оставалась непокрытой в холодное время года.

Вершина японской горы Фудзияма, снимок сделан 9 ноября 2024 года / © NASA Однако спустя всего несколько дней спутник NASA Landsat 8 получил изображение Фудзиямы, на котором видно, что снег растаял. Эксперты отметили, что причина — в необычайно теплой погоде, которая установилась в Японии. Средняя температура с июня по август 2024-го была на 1,76 градуса по Цельсию выше, чем этот показатель за 1991-2020 годы, согласно наблюдениям Метеорологического бюро Кофу. Закладка - 0 + 7 Скопировать ссылку Email Печать Twitter VK Telegram

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