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Такого еще не было: вершина японской горы Фудзияма снова оголилась после ноябрьского снега
На склонах знаменитого вулкана и самой высокой горы Японии — Фудзиямы — 6 ноября выпал первый снег. Это случилось после рекордного периода, в течение которого вершина впервые за 130 лет наблюдений оставалась непокрытой в холодное время года.
Однако спустя всего несколько дней спутник NASA Landsat 8 получил изображение Фудзиямы, на котором видно, что снег растаял.
Эксперты отметили, что причина — в необычайно теплой погоде, которая установилась в Японии. Средняя температура с июня по август 2024-го была на 1,76 градуса по Цельсию выше, чем этот показатель за 1991-2020 годы, согласно наблюдениям Метеорологического бюро Кофу.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
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Евгений Левичев с командой коллег работает над созданием источника синхротронного излучения — по сути большого рентгеновского «микроскопа», с помощью которого геологи, биологи, химики и другие специалисты смогут получить новую и полезную информацию. Задача у Евгения Борисовича непростая — сделать установку с рекордными параметрами: придумать оригинальные технические решения, смоделировать процесс и настроить все наилучшим образом. Член-корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев — директор Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и заместитель директора Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
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Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
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