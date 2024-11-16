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Олег Гончар
Олег Гончар
10 минут назад
Рейтинг: +615
Посты: 1711

Northrop Grumman отправит в космос спутник с парой роботизированных рук 

Дочерняя компания американского оборонного концерна Northrop Grumman — SpaceLogistics — планирует запустить в 2026 году спутник Mission Robotic Vehicle (MRV). Он будет оснащен роботизированными руками, разработанными Военно-морской исследовательской лабораторией США. MRV должен продлить срок службы аппаратов, находящихся на геостационарной орбите. 

Сообщество
# Northrop Grumman
# космос
# спутники
Спутник Mission Robotic Vehicle с парой роботизированных рук / © Northrop Grumman
Спутник Mission Robotic Vehicle с парой роботизированных рук / © Northrop Grumman

Роботизированные руки будущего спутника недавно прошли критически важные термовакуумные испытания и теперь находятся на объекте спутниковой интеграции Northrop Grumman в Даллесе (Вирджиния). Манипуляторы созданы по контракту с Агентством перспективных исследовательских проектов обороны (DARPA).

SpaceLogistics позиционирует MRV как универсальное решение на рынке космических услуг, которое включает в себя ремонт спутников, изменение их положения и удаление космического мусора.

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