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Отец-молодец: дайвер запечатлел яркого морского дракона с икрой

Во время погружения у пирса Флиндерс на полуострове Морнингтон недалеко от Мельбурна (Австралия) дайвер Жюли Кейси (Jules Casey) сняла видео, на котором запечатлен самец морского дракона (Phyllopteryx taeniolatus), бережно удерживающий на хвосте сотни икринок.

Самец морского дракона (Phyllopteryx taeniolatus) с икрой / © Jules Casey

По словам специалистов, морские драконы могут достигать 45 сантиметров в длину. Они вынашивают икру на хвосте с помощью специальной сумки, в которую помещается от 250 до 300 икринок.

© iflscience

Морские драконы Phyllopteryx taeniolatus встречаются только в Австралии и представляют собой вид морских лучеперых рыб из семейства игловых.

От близкородственных морских коньков драконы отличаются многочисленными шипами на голове и разветвленными лентовидными придатками на теле, похожими на водные растения, среди зарослей которых этот вид обитает.