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Экс-сотрудник разведки заявил, что США используют инопланетные технологии
Бывший американский военный в очередной раз заявил, несмотря на сообщения Пентагона, что США обнаружили инопланетные технологии и используют их.
По данным издания NPR, на последних слушаниях подкомитета по надзору Палаты представителей США о неопознанных аномальных явлениях (НАЯ), состоявшихся на прошлой неделе, бывший правительственный чиновник настаивал на том, что истина где-то рядом.
«Передовые технологии, не созданные нашим правительством — или любым другим правительством, — контролируют военные объекты по всему миру. Более того, США обладают технологиями НАЯ, как и некоторые из наших противников», — заявил бывший сотрудник разведки Министерства обороны Луис Элизондо.
Несмотря на предположение о глобальной гонке вооружений инопланетных технологий, последние показания Элизондо, казалось, были поразительно урезаны по сравнению с прошлыми. Ранее в этом году, например, он настаивал на том, что у правительства США была программа, нацеленная на ловлю внеземных аппаратов, а семь лет назад, уходя в отставку, сообщил, что НЛО действительно реальны.
Под НАЯ подразумеваются все необъясненные до сих пор феномены, которые могут быть зафиксированы в космосе, атмосфере, на поверхности земли, в море или под водой.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.
Евгений Левичев с командой коллег работает над созданием источника синхротронного излучения — по сути большого рентгеновского «микроскопа», с помощью которого геологи, биологи, химики и другие специалисты смогут получить новую и полезную информацию. Задача у Евгения Борисовича непростая — сделать установку с рекордными параметрами: придумать оригинальные технические решения, смоделировать процесс и настроить все наилучшим образом. Член-корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев — директор Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и заместитель директора Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.
Давно известно, что дождевые черви связывают собой надземные и подземные пищевые цепи. Оставалось неясным, насколько часто они становятся жертвами жителей поверхности и кто именно их поедает. Авторы нового исследования использовали муляжи из пластилина и по следам на нем узнали, от кого дождевые черви страдают особенно часто.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
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