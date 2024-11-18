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Экс-сотрудник разведки заявил, что США используют инопланетные технологии

Бывший американский военный в очередной раз заявил, несмотря на сообщения Пентагона, что США обнаружили инопланетные технологии и используют их.

Неопознанный летающий объект, снятый во время полетов пилотов американских ВМС / © U.S. Department of Defense

По данным издания NPR, на последних слушаниях подкомитета по надзору Палаты представителей США о неопознанных аномальных явлениях (НАЯ), состоявшихся на прошлой неделе, бывший правительственный чиновник настаивал на том, что истина где-то рядом.

«Передовые технологии, не созданные нашим правительством — или любым другим правительством, — контролируют военные объекты по всему миру. Более того, США обладают технологиями НАЯ, как и некоторые из наших противников», — заявил бывший сотрудник разведки Министерства обороны Луис Элизондо.

Несмотря на предположение о глобальной гонке вооружений инопланетных технологий, последние показания Элизондо, казалось, были поразительно урезаны по сравнению с прошлыми. Ранее в этом году, например, он настаивал на том, что у правительства США была программа, нацеленная на ловлю внеземных аппаратов, а семь лет назад, уходя в отставку, сообщил, что НЛО действительно реальны.

Под НАЯ подразумеваются все необъясненные до сих пор феномены, которые могут быть зафиксированы в космосе, атмосфере, на поверхности земли, в море или под водой.