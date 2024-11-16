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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
7 минут назад
Рейтинг: +933
Посты: 1883

Интернет в рюкзаке: SpaceX представила походный комплект Starlink 

Компания SpaceX показала новый девайс для оборудования Starlink. Он представляет собой изящный и стильный рюкзак, в который без труда помещаются все компоненты, необходимые для использования комплекта Starlink V4, включая маршрутизатор, блок питания, кабель и ноутбук с диагональю экрана до 16 дюймов.

Сообщество
# SpaceX
# Starlink
# интернет
# связь
# технологии
 Рюкзак для Starlink / © SpaceX
 Рюкзак для Starlink / © SpaceX

В SpaceX утверждают, что внешняя часть рюкзака защитит оборудование Starlink от непогоды и даст возможность использовать спутниковый интернет во время путешествий.

Новинка продается за 199 долларов (почти 20 тысяч рублей по курсу).

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