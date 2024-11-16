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Интернет в рюкзаке: SpaceX представила походный комплект Starlink
Компания SpaceX показала новый девайс для оборудования Starlink. Он представляет собой изящный и стильный рюкзак, в который без труда помещаются все компоненты, необходимые для использования комплекта Starlink V4, включая маршрутизатор, блок питания, кабель и ноутбук с диагональю экрана до 16 дюймов.
В SpaceX утверждают, что внешняя часть рюкзака защитит оборудование Starlink от непогоды и даст возможность использовать спутниковый интернет во время путешествий.
Новинка продается за 199 долларов (почти 20 тысяч рублей по курсу).
Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.
Канадские ученые разрушили представление о королевских питонах как о животных-одиночках. Эксперимент показал, что эти африканские змеи, популярные у любителей террариумистики, в неволе предпочитают быть в компании, если им дать возможность жить в обществе друг друга.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.
В окрестностях Солнечной системы сейчас рождается звезда средних размеров, окруженная обширной россыпью вещества — «строительным материалом» для своих будущих планет. Самое интересное, что это оказался именно тот материал, из которого состоит известная нам жизнь: кроме воды, в нем немало углерода различных форм.
Канадские ученые разрушили представление о королевских питонах как о животных-одиночках. Эксперимент показал, что эти африканские змеи, популярные у любителей террариумистики, в неволе предпочитают быть в компании, если им дать возможность жить в обществе друг друга.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
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