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Интернет в рюкзаке: SpaceX представила походный комплект Starlink

Компания SpaceX показала новый девайс для оборудования Starlink. Он представляет собой изящный и стильный рюкзак, в который без труда помещаются все компоненты, необходимые для использования комплекта Starlink V4, включая маршрутизатор, блок питания, кабель и ноутбук с диагональю экрана до 16 дюймов.

Рюкзак для Starlink / © SpaceX

В SpaceX утверждают, что внешняя часть рюкзака защитит оборудование Starlink от непогоды и даст возможность использовать спутниковый интернет во время путешествий.

Новинка продается за 199 долларов (почти 20 тысяч рублей по курсу).