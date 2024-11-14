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LG представила гибкий дисплей, который складывается, скручивается и выдерживает 10 000 растяжений

Прототип сверхгибкого дисплея LG / © LG

Новый дисплей можно скручивать и растягивать, в отличие от обычных гибких дисплеев, которые можно лишь сгибать или складывать.

По словам представителей LG, экран можно растянуть более чем 10 000 раз без ущерба для качества изображения даже в сложных погодных условиях. Новую технологию можно будет применять в различных отраслях — от производства одежды до автомобилестроения.