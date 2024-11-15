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Маску предрекли ключевую роль в перестройке NASA

Предстоящая смена президента Соединенных Штатов Америки не пройдет бесследно для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства — во многом благодаря влиянию Илона Маска. Об этом предупредили ветераны космического ведомства.

Эксперты на симпозиуме Beyond Earth / © Jeff Foust / SpaceNews

Во время дискуссии на симпозиуме Beyond Earth, состоявшемся 12 ноября, бывшие сотрудники и консультанты NASA заявили, что администрация Трампа может внимательно изучить ключевые аспекты деятельности космического агентства, включая подход к пилотируемым полетам, чтобы ускорить прогресс или сократить расходы.

Ключевым фактором станет влияние Маска, который поддерживал республиканца во время предвыборной кампании.

Новая, еще формирующаяся администрация пока не делала никаких заявлений о своих планах в отношении NASA. Однако участники дискуссии ожидают, что Маск сыграет ключевую роль в перестройке агентства.