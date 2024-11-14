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Сбежавшие из биолаборатории подопытные приматы до сих пор на свободе
На прошлой неделе в Южной Каролине (США) из исследовательского центра компании Alpha Genesis сбежали более 40 подопытных макак-резусов. Это случилось по вине сотрудников лаборатории, забывших запереть вольеры.
По последним сообщениям, обезьяны находятся в лесном массиве, окружающем объект Alpha Genesis.
К счастью, ситуация вряд ли перерастет в апокалипсис, подобный событиям фильма «28 дней спустя», поскольку животные, согласно заявлению Alpha Genesis, не подвергались испытаниям и не переносят болезни. Однако местным жителям все же не рекомендуется приближаться к приматам.
В прошлое воскресенье, 10 ноября, полицейским совместно с ветеринарами удалось поймать 24 из 43 сбежавших животных. Остальные обезьяны все еще находятся на свободе.
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