Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сбежавшие из биолаборатории подопытные приматы до сих пор на свободе

На прошлой неделе в Южной Каролине (США) из исследовательского центра компании Alpha Genesis сбежали более 40 подопытных макак-резусов. Это случилось по вине сотрудников лаборатории, забывших запереть вольеры.

Макака-резус / © John Raoux

По последним сообщениям, обезьяны находятся в лесном массиве, окружающем объект Alpha Genesis.

К счастью, ситуация вряд ли перерастет в апокалипсис, подобный событиям фильма «28 дней спустя», поскольку животные, согласно заявлению Alpha Genesis, не подвергались испытаниям и не переносят болезни. Однако местным жителям все же не рекомендуется приближаться к приматам.

В прошлое воскресенье, 10 ноября, полицейским совместно с ветеринарами удалось поймать 24 из 43 сбежавших животных. Остальные обезьяны все еще находятся на свободе.