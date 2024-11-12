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В Китае создали первого робота-спасателя, который будет круглосуточно дежурить на реке

Китайские инженеры построили первого робота-спасателя с искусственным интеллектом, который может работать без участия человека. Новинку уже испытали на реке Лохэ в городском округе Лоян. В скором времени робот приступит там к постоянному патрулированию.

Китайский робот-спасатель / © Hefei Institutes of Physical Science

Робот-спасатель способен анализировать обстановку и определять, по какой причине человек оказался в воде и нуждается ли он в помощи, а также быстро прийти на подмогу.

Робот оснащен специальным буем и манипулятором, с помощью которых может вытащить человека из воды, если пострадавший будет не в состоянии самостоятельно зацепиться за борт устройства, которое доставит его до берега.