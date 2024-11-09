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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
Сегодня, 08:41
Рейтинг: +597
Посты: 1391

Видео: первый публичный полет китайского истребителя пятого поколения J-35A

В преддверии открытия авиасалона Air Show China 2024, который пройдет с 12 по 17 ноября в городе Чжухай, новейший китайский палубный истребитель пятого поколения J-35A совершил первый публичный полет.

Сообщество
# J-35A
# авиация
# истребители
# Китай
# оружие
# самолёты
Китайский истребитель пятого поколения J-35A / © Weibo
Китайский истребитель пятого поколения J-35A / © Weibo

Эксперты из Китая заявили, что по сравнению с американским F-35 у J-35A более высокая скорость, а также бо́льшие бомбовая нагрузка, вес и боевой радиус.

 Китайский истребитель пятого поколения J-35A / © Weibo
 Китайский истребитель пятого поколения J-35A / © Weibo
 Китайский истребитель пятого поколения J-35A / © Weibo
 Китайский истребитель пятого поколения J-35A / © Weibo
 © CCTV
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Комментарии

Популярные По порядку
7 Комментариев
Simistru Ion
Simistru Ion
7 минут назад
-
0
+
Самолет не 5-го поколения, на видео видно что пилот включил форсаж
Ответить
-
0
+
Igor Rubikon
Igor Rubikon
9 минут назад
-
0
+
Что то уж очень китаец похож на американский F35. Украли дизайн и воткнули реликтовый движок, украденный у россиян. Учитывая любопытство вечно излишнее китайских товарищей , россияне привезли на "посмотреть" прототип Су57, с склада. Иначе, как всегда украдут и начнут лепить J57 , какой нибудь.
Ответить
-
0
+
Андрей Борисов
Андрей Борисов
4 часа назад
-
0
+
Китай жжёт. Уже есть палубный истребитель 5 поколения.
Ответить
-
0
+
Максут
Максут
4 часа назад
-
-2
+
Россия прикатила свой позорный старый су 57 старыми соплами, и заклёпками. Смеялись над китайцами, а они учились, у вас , у запада, а теперь хоть и копии, но лучше, чем у РУССКИХ, которые всё это время летают на старых корытах!!!
Ответить
-
2
+
    Иван Колупаев
    Иван Колупаев
    3 часа назад
    -
    0
    +
    Максут, хрюкни 🐷 зенки-то горилкой залил раз не видишь что у китайского J-35 тоже "старые" круглые сопла. Которые в отличии от плоских позволяют управлять вектором тяги во всех направлениях, а не только в вверх-вниз. Ну и еще "плоские" имеют такие недостатки как высокая стоимость, сложность обслуживания, больший вес и падение давления в обмен на единственный плюс - меньшую заметность.
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    -
    0
    +
    Александр Панов
    Александр Панов
    2 часа назад
    -
    0
    +
    Максут, банально и скучно.
    Ответить
    -
    0
    +
Георгий Порунков
Георгий Порунков
14 часов назад
-
0
+
Мало. И, в конце, что-то произошло с оператором. Надеюсь всё в порядке!
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Simistru Ion
7 минут назад
Самолет не 5-го поколения, на видео видно что пилот включил форсаж

Видео: первый публичный полет китайского истребителя пятого поколения J-35AВидео: первый публичный полет китайского истребителя пятого поколения J-35A

Igor Rubikon
9 минут назад
Что то уж очень китаец похож на американский F35. Украли дизайн и воткнули реликтовый движок, украденный у россиян. Учитывая любопытство вечно

Видео: первый публичный полет китайского истребителя пятого поколения J-35AВидео: первый публичный полет китайского истребителя пятого поколения J-35A

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Максут, банально и скучно.

Видео: первый публичный полет китайского истребителя пятого поколения J-35AВидео: первый публичный полет китайского истребителя пятого поколения J-35A

Иван Колупаев
3 часа назад
Максут, хрюкни 🐷 зенки-то горилкой залил раз не видишь что у китайского J-35 тоже "старые" круглые сопла. Которые в отличии от плоских позволяют

Видео: первый публичный полет китайского истребителя пятого поколения J-35AВидео: первый публичный полет китайского истребителя пятого поколения J-35A

Андрей Борисов
4 часа назад
Китай жжёт. Уже есть палубный истребитель 5 поколения.

Видео: первый публичный полет китайского истребителя пятого поколения J-35AВидео: первый публичный полет китайского истребителя пятого поколения J-35A

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