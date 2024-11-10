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Первая ракета австралийского производства получила разрешение на запуск
Компания Gilmour Space 5 ноября сообщила о получении разрешения от Австралийского космического агентства на первый полет своей ракеты-носителя Eris с космодрома Боуэн в Северном Квинсленде.
Gilmour Space, основанная в 2012 году, разрабатывает трехступенчатую 25-метровую ракету под названием Eris, которая сможет выводить полезную нагрузку общей массой до 215 килограммов на cолнечно-синхронную орбиту.
Это будет первый орбитальный запуск ракеты, построенной полностью в Австралии. Испытания должны пройти до середины января 2025 года.
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