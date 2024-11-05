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Видео: как американский секретный космоплан выполнит орбитальные маневры

Представители космического подразделения компании Boeing выпустили видеоролик, в котором подробно описывается то, как беспилотный орбитальный самолет X-37B проведет маневр аэроторможения.

Анимация, выпущенная Boeing, демонстрирует, как космоплан X-37B будет выполнять маневр аэроторможения / © Boeing

В видео представитель Boeing рассказал, что этот маневр поможет X-37B изменить высоту и «безопасно утилизировать компоненты сервисного модуля в соответствии с признанными стандартами по борьбе с космическим мусором».

© Boeing

Метод подразумевает выполнение нескольких проходов через верхние слои атмосферы планеты с использованием атмосферного сопротивления для изменения орбиты корабля и экономии топлива.

Многоразовый космоплан X-37B, находящийся на орбите с 28 декабря 2023 года, эксплуатируют Космические силы США совместно с Управлением быстрых возможностей ВВС (AFRCO). С момента запуска на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX из Космического центра имени Кеннеди во Флориде орбитальный самолет проводил эксперименты по воздействию радиации на семена растений.