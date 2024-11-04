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Китайский стартап получил деньги на многоразовую ракету и копию башни обслуживания SpaceX

Китайская частная космическая компания Cosmoleap получила более 100 миллионов юаней (свыше 1,3 миллиарда рублей по актуальному курсу) на разработку многоразовой ракеты Yueqian и башни обслуживания по образцу SpaceX.

Рендер Cosmoleap, демонстрирующий возвращение первой ступени ракеты Yueqian на стартовую площадку / © Cosmoleap

Компания Cosmoleap планирует провести испытательный полет ракеты Yueqian в ближайшие два года и хочет построить башню обслуживания по образцу конструкции SpaceX, с помощью которой компания Илона Маска недавно поймала ускоритель Starship.

Однако Yueqian будет намного меньше Super Heavy. Ее диаметр составит четыре метра, а длина — 75 метров. Ракета сможет выводить на околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 10 460 килограммов в одноразовом варианте или 6280 килограммов с условием возврата первой ступени.