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Космические телескопы получили изображение «кровавых глаз» галактик

Астрономы объединили данные, полученные космическими телескопами «Джеймс Уэбб» и «Хаббл», чтобы рассмотреть две спиральные галактики IC 2163 и NGC 2207, которые находятся в процессе слияния.

Столкновение галактик IC 2163 (слева) и NGC 2207 (справа) / © NASA / ESA / CSA / STScI

Пара сталкивающихся галактик, которые, по мнению астрономов, напоминают два «кровавых глаза», глядящих из глубин космоса, находятся на расстоянии около 80 миллионов световых лет от Земли по направлению к созвездию Большой Пес.

Меньшая галактика IC 2163 находится в процессе движения мимо своего большего компаньона NGC 2207 по постоянно сокращающейся орбите между парой в космическом танце, который будет продолжаться сотни миллионов лет.