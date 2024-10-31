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Запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета способна достичь США

Рано утром 31 октября Северная Корея выполнила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Спустя почти полтора часа полета боеголовка упала в 300 километрах к западу от японского острова Окусири.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР / © ЦТАК

Высота полета МБР превысила семь тысяч километров, а дальность составила одну тысячу километров — самый большой показатель за все время пусков, проведенных КНДР.

Японские военные, который отслеживали полет, предположили, что стартовавшая с Корейского полуострова межконтинентальная баллистическая ракета в теории может преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США.