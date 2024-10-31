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Hyundai Rotem разработает первый в мире танк с водородным двигателем
Южнокорейская компания Hyundai Rotem предлагает изменить устоявшиеся традиции по использованию дизельных двигателей танков в пользу водородных топливных элементов, которые будут не только передавать энергию на электродвигатели, приводящие в движение гусеницы танка, но и сделают это бесшумно.
Hyundai Rotem предложила концепт танка с водородным двигателем, оснащенного технологией беспилотного вождения, дроном и 130-миллиметровой гладкоствольной пушкой.
Согласно планам, разработка нового танка с водородным двигателем завершится примерно в 2040 году.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
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Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.
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Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
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