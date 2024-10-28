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В Китае построили самый длинный поворотный мост

В прошлые выходные строители установили последнюю часть самого длинного в Китае поворотного автомобильного моста через железную дорогу. Его построили в городе Хэфэй провинции Аньхой на востоке страны.

Строительство самого длинного поворотного моста в Китае / © CMG

Мост длиной 554 метра и весом 60 тысяч тонн состоит из четырех частей, которые установлены на сферических шарнирах, позволяющих им двигаться.

Этот многосекционный мост стал частью межпровинциального шоссе, связывающего город Чучжоу в провинции Аньхой с городом Чжоукоу в провинции Хэнань в центральной части Китая.