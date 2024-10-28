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Глава NASA обеспокоился из-за общения Маска и Путина
Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Билл Нельсон выразил обеспокоенность слухами о том, что генеральный директор SpaceX Илон Маск часто общается с президентом России Владимиром Путиным.
Во время интервью на Всемирном экономическом саммите Semafor Нельсону задали вопрос о статье издания Wall Street Journal, в которой говорилось, что Маск регулярно общался с Путиным в течение последних двух лет. В частности, президент якобы просил миллиардера не активировать Starlink на Тайване, поскольку Россия стремилась получить поддержку Китая.
«Я не знаю, правдива ли эта история, но думаю, ее стоит расследовать», — заявил Нельсон.
Администратор NASA также подчеркнул, что если Маск правда общался с Путиным, то это обстоятельство вызывает беспокойство у космического агентства, Министерства обороны и разведывательных ведомств США.
Ранее Нельсон часто отмечал, что он не ведет дела, касающиеся SpaceX, напрямую с Маском, а вместо этого общается с президентом и главным операционным директором компании Гвинн Шотвелл, которой и принадлежат, по мнению чиновника, все заслуги в успешности SpaceX.
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