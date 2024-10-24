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Первый пуск российской ракеты «Союз-5» все же может состояться в 2025 году

Генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в «Роскосмос») Дмитрий Баранов рассказал журналистам, что перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» должна совершить первый полет в конце 2025 года, а не в 2026-м, как сообщали ранее.

Изображение ракеты «Союз-5» / © «Роскосмос»

Сегодня полным ходом идет изготовление опытных образцов «Союза-5». Уже готовы все обечайки баков первой и второй ступеней.

Двигатель первой ступени РД-171МВ находится в РКЦ «Прогресс», а до конца 2024 года ожидается поставка двигателя второй ступени РД-0124МС. Также идет наземная экспериментальная отработка составных частей ракеты-носителя в подтверждение прочности штатной конструкции.

Ранее первый заместитель Баранова Равиль Ахметов сообщил, что «Союз-5» отправится в первый полет в 2026 году.