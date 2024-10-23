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В Китае испытают свою первую плавучую солнечную электростанцию

Инженеры готовятся испытать в Желтом море первую в КНР плавучую фотоэлектрическую платформу под названием Yellow Sea No. 1.

Волноустойчивая солнечная электростанция / © CGTN

По данным издания New Atlas, Yellow Sea No. 1 находится на этапе окончательной настройки оборудования перед началом экспериментального периода, который продлится целый год. Платформу установят на ветряной электростанции на юге Шаньдунского полуострова.

Yellow Sea No. 1 высотой 10 метров опирается на систему из 64 буев, установленных вокруг нижней части конструкции. Тросы, закрепленные на морском дне, будут удерживать ее на месте, а сама система сможет выдерживать волны высотой 10 метров. Поверхность испытательной установки солнечной электростанции площадью 1624 квадратных метра оснащена 434 фотоэлектрическими панелями.

Во время тестов инженеры будут контролировать устойчивость платформы к ветру и волнам, а также проверят общую долговечность конструкции и эффективность выработки электроэнергии.