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Учения «Судного дня»: Китай испытал технологии военной связи на случай ядерного удара

На фоне растущих во всем мире опасений по поводу начала ядерной войны китайские исследователи решили выяснить, насколько эффективными будут современные технологии военной связи, если КНР подвергнется нападению с применением ЯО.

Визуализация атомного взрыва / © Getty Images

По данным издания South China Morning Post, исследователи рассмотрели сценарий, в котором ядерный взрыв происходит на большой высоте, в десятках километрах над землей. Такой вид атаки, известный как электромагнитный импульс (ЭМИ) высотного ядерного взрыва, может уничтожить электронное оборудование.

Стандартные требования к военному оборудованию в Китае и США гласят, что любое оборудование, сертифицированное как устойчивое к ЭМИ, должно функционировать после воздействия электрического поля напряженностью 50 киловольт на метр. Однако, как уточнили журналисты, для эксперимента китайские ученые подняли этот предел до 80 киловольт на метр.

По результатам испытаний оборудование смогло функционировать после небольшой задержки, а сеть передачи данных осталась невредимой.