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Продюсеры фильма «Бегущий по лезвию 2049» подали в суд на Маска за использование их изображений в рекламе роботакси Tesla

Продюсерская компания Alcon Entertainment подала иск против Tesla, Илона Маска и кинокомпании Warner Bros. Discovery, утверждая, что на презентации роботакси Tesla Cybercab были незаконно использованы изображения, созданные на основе фильма «Бегущий по лезвию 2049».

Изображение, созданное на основе фильма «Бегущий по лезвию 2049» с помощью искусственного интеллекта / © Tesla

Alcon Entertainment сообщила, что потратила десятилетия и сотни миллионов долларов, превращая бренд «Бегущего по лезвию 2049» в известный товарный знак, а Tesla с помощью генератора изображений изменила кадры из фильма для собственной рекламы.

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049» / © Warner Bros

В иске Alcon Entertainment требует возмещения ущерба, однако конкретная сумма не указана.