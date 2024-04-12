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1 минута назад
Ольга И.
2

Ученый проверил, может ли грусть действительно доставить удовольствие

5.1

Профессор из Австралии нашел подтверждения тому, что люди наслаждаются грустной музыкой. И предположил, почему так происходит.

Психология
# волнение
# грусть
# музыка
# удовольствие
наушники
Даже грустная музыка приносит удовольствие / © Devon Divine, unsplash.com

Многие (по оценкам ученых, от 25 до 50 процентов опрошенных) наверняка замечали, что прослушивание печальной музыки — особенно когда ты сам пребываешь в состоянии грусти — позволяет немного облегчить негативные эмоции. Другие, напротив, удивляются такому наблюдению, и это понятно, ведь как грустная музыка может способствовать тому, чтобы ослабить негативные эмоции? По логике все должно быть наоборот: если охватила печаль, нужно слушать веселую музыку.

Профессор из Лаборатории эмпирического музыковедения Школы искусств и медиа UNSW Arts, Design & Architecture (Австралия) Эмери Шуберт (Emery Schubert) показал, что правы скорее те, кто придерживается первой точки зрения. Выводы ученого представлены в журнале PLOS One.

«Парадоксально думать, что вы могли бы наслаждаться чем-то, что вызывает негативные эмоции. Но это исследование демонстрирует первое эмпирическое доказательство того, что грусть может положительно влиять на удовольствие, получаемое от музыки», — рассказал Эмери Шуберт.

В его исследовании участвовали 103 человека — в основном студенты музыкальных факультетов. Им предлагалось самостоятельно выбрать понравившееся произведение, вызывающее грусть. В этот список включили и классику вроде сонат Бетховена, и современные песни Тейлор Свифт. Четких указаний по поводу того, какую именно грустную музыку выбирать, участники не получили.

Затем профессор попросил испытуемых провести мысленный эксперимент: представить, что они убрали грустную составляющую (только эту эмоцию, исключая другие, например волнение) из выбранного музыкального произведения. После этого исследователь снова опросил участников о том, по-прежнему ли им нравится то произведение, которое они выбрали. Ответы добровольцев его удивили: 82 процента заявили, что устранение грусти снизило их удовольствие от музыки.

Поэтому, по мнению Эмери Шуберта, печальная составляющая музыкального произведения — это то, что на самом деле может нравиться людям и усиливать удовольствие от прослушивания произведения. Профессор также предположил, почему так происходит, хотя причин может быть много.

«Одно из объяснений связано с игрой. Переживание широкого спектра эмоций в более или менее безопасной обстановке могло бы помочь нам научиться справляться с тем, с чем мы сталкиваемся в мире», — отметил ученый.

Предыдущие исследования показали, что людям нравится не грусть, а состояние взволнованности или умиления (речь идет о так называемой гипотезе косвенного эффекта). Потому что волнение — это смешанная эмоция: в ней ей есть и положительные, и отрицательные аспекты. Однако исследование Шуберта — свидетельство в пользу другой гипотезы, прямого эффекта. Она предполагает, что волнение и грусть взаимосвязаны и семантически перекрывают друг друга.

Компонент отрицательной эмоции в этом случае воспринимается как положительный во время прослушивания музыки (а также при эстетических переживаниях). Именно то, что печальную составляющую «убрали» из музыкального произведения, снизило уровень наслаждения от него, независимо от влияния других переменных вроде волнения.

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Психология
# волнение
# грусть
# музыка
# удовольствие
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