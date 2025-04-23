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53 минуты назад
РТУ МИРЭА
27

Создан светоактивируемый гель для борьбы с раневыми инфекциями

4.4

Молодые ученые из РТУ МИРЭА создали гель для борьбы с раневыми инфекциями, использующий технологию фотодинамической терапии. В основе разработки — соединение на основе природного производного хлорина, которое при активации светом эффективно уничтожает патогенные микроорганизмы.

РТУ МИРЭА
# антибиотики
# антибиотикорезистентность
# Гель
# ранения
# свет
# хлорин
Противомикробный фотосенсибилизирующий гель на основе галлиевого комплекса природного хлорина / © Галина Гаменюк, студентка Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА, пресс-служба РТУ МИРЭА

Актуальность разработки трудно переоценить: в условиях глобального кризиса антибиотикорезистентности (по данным ВОЗ, ежегодно от устойчивых инфекций умирает 1,3 миллиона человек) препарат предлагает новый механизм борьбы с бактериями без риска развития резистентности. Особую значимость проекту придает растущая проблема хронических ран — только в России от них страдают около двух миллионов человек, преимущественно пожилых людей и пациентов с диабетом.

«Наш гель сочетает эффективность и безопасность, – подчеркивает Галина Гаменюк из Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА. — В отличие от системных антибиотиков, он действует локально, используя природные соединения, что минимизирует побочные эффекты и нагрузку на организм».

На фармацевтическом рынке представлены аналоги в данной области, например, Фоторан и Фотодитазин. В качестве основного действующего вещества в обоих лекарственных средствах применяется хлорин е6. Фоторан и Фотодитазин применяются в стоматологии и для лечения онкологических заболеваний, и ни один из них не используется для лечения инфицированных ран.

Препарат особенно актуален сегодня, когда проблема устойчивости к антибиотикам становится все серьезнее. Он может применяться для лечения сложных ран, ожогов и послеоперационных швов, помогая избежать опасных осложнений. Сейчас студенты завершают лабораторные испытания препарата. После освещения специальной лампой гель начинает вырабатывать активные формы кислорода, которые избирательно уничтожают микробы, не повреждая здоровые ткани. Проект представлен на «Акселераторе РТУ МИРЭА» и получил грант на дальнейшее развитие.

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РТУ МИРЭА
53 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# антибиотики
# антибиотикорезистентность
# Гель
# ранения
# свет
# хлорин
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