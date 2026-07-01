Жуки-трупоеды выгрызли камеры для окукливания в костях титанозавров
Испанские палеонтологи обнаружили углубления на костях титанозавров возрастом 70 миллионов лет. Лабораторный эксперимент с современными насекомыми показал, что эти следы выгрызли личинки жуков-кожеедов для защиты во время окукливания. Находка позволяет опровергнуть теорию о быстром захоронении динозавров: их туши месяцами разлагались на открытом воздухе, став домом для падальщиков.
Палеонтологи часто находят на ископаемых костях следы сверления, но определить их создателя трудно. Испанское местонахождение Ло-Уэко содержит десятки частичных скелетов гигантских травоядных динозавров — титанозавров. Кости животных буквально усыпаны лунками, которые могли оставить насекомые-падальщики.
Ранее геологи предполагали, что эти динозавры утонули в грязевом потоке и быстро скрылись под осадком. Однако наличие следов падальщиков противоречило сценарию мгновенного погребения. Исследователям требовалось выяснить, кто именно повредил кости, чтобы восстановить реальную картину захоронения.
Авторы научной работы, опубликованной в журнале Earth-Science Reviews, проанализировали окаменелости и провели эксперимент с современными насекомыми. Ученые сделали силиконовые слепки и микроскопические шлифы 101 ископаемой лунки, найденной на костях и костных щитках (остеодермы) гигантов из Ло-Уэко.
Затем биологи вырастили в лаборатории колонию из 500-1000 личинок жука-кожееда (Dermestes frischii). В наши дни криминалисты используют этот вид для определения времени смерти человека. Личинок поместили в контейнеры со свиными ребрами и когтями страуса. На протяжении 30 дней исследователи наблюдали, как насекомые разрушают костную ткань.
Спустя 240 часов эксперимента личинки выгрызли в свиных ребрах полукапсулы средней длиной 9,6 и шириной 3,7 миллиметра. Размеры и форма свежих следов совпали с углублениями на костях динозавров. Личинки кожеедов питаются высохшей плотью, хрящами и кожей, но не едят саму кость. Когда приходит время метаморфоза, они вгрызаются жвалами в твердую ткань, чтобы выдолбить безопасную камеру для окукливания и защититься от хищников или собратьев-каннибалов.
Палеонтологи впервые описали такие следы на остеодермах — элементах костной брони динозавров. На одном из щитков площадью примерно 26 квадратных сантиметров насчитали 130 лунок. Личинки забирались под слой кератина, который при жизни покрывал остеодерму, и находили там темный безопасный микроклимат.
Наличие таких камер доказывает, что туши титанозавров не скрылись под слоем грязи моментально. Жуки-кожееды заселяют трупы только на стадии высыхания тканей, когда уровень влажности падает. Следовательно, динозавры пролежали на открытом воздухе в теплом климате несколько месяцев или лет.
Огромные туши титанозавров работали на суше по принципу затонувших китов на дне океана. Мертвые ящеры становились островами питательных веществ, вокруг которых формировалась обособленная экосистема падальщиков.
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