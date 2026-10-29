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Ученые узнали, кем был вымерший гигантский журавль

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Вопрос о систематической принадлежности вымершего крупного журавля, обитавшего в Европе около 20 тысяч лет назад, оставался предметом научных дискуссий на протяжении последних 150 лет. Древняя ДНК, выделенная из костей птицы, позволила, наконец, ответить на этот вопрос. Оказалось, журавль вовсе не вымер, а просто уменьшился.

Палеонтология
# вымершие виды
# голоцен
# Европа
# журавль
# плейстоцен
Пара серых журавлей
Пара серых журавлей / © Wikimedia Commons

В 1871 году французский биолог Альфонс Мильн-Эдвардс описал ранее неизвестный вид вымершего гигантского журавля, получивший название Grus primigenia. Окаменелые кости этой птицы, которые были значительно крупнее аналогичных костей современных видов журавлей, ученый нашел в отложениях эпохи позднего плейстоцена в нескольких пещерах на юге Франции. Возраст находок соответствовал концу последнего ледникового периода (примерно 20 000 — 11 700 лет назад).

С момента описания Grus primigenia кости гигантских журавлей неоднократно находили по всей Европе. Однако специалисты до сих пор спорили, кому все-таки могли принадлежать эти остатки.

На этот счет было несколько гипотез. Согласно одной из них, остатки этих крупных птиц могли принадлежать видам, существующим и по сей день, — например, индийскому журавлю (Antigone antigone) или стерху (Leucogeranus leucogeranus). По другой версии, это просто кости особо крупных особей серого журавля (Grus grus).

Международная команда исследователей под руководством Джона Стюарта, профессора эволюционной палеоэкологии в Борнмутском университете (Великобритания) пришла к выводу, что никакого Grus primigenia никогда не существовало. Как установили ученые, статья которых опубликована в журнале Royal Society Open Science, на самом деле эти кости принадлежали не отдельному вымершему виду, а более крупным особям современного серого журавля — того самого, который встречается в Европе и сегодня.

Ранее при изучении этих крупных птиц специалисты опирались только на размер и форму костей. В новом исследовании, проведенном совместно с Центром палеогенетики в Стокгольме (Швеция), Стюарт и его коллеги проанализировали древнюю ДНК, выделенную из 18 образцов костных остатков. Образцы обнаружили в Англии, Уэльсе, Франции, Германии и на Балеарских островах. Часть костей относилась к позднему плейстоцену, а часть — к позднему голоцену (периоду, начавшемуся около 4200 лет назад и продолжающемуся по сей день).

Анализ извлеченного из костей генетического материала позволил точно определить вид: все образцы принадлежали Grus grus. Среди этих древних птиц встречались как особи, превосходящие по размеру современных серых журавлей, так и те, чьи размеры соответствуют современным представителям вида.

Для нынешних серых журавлей характерен половой диморфизм: самцы значительно крупнее самок. Определение пола с помощью анализа древней ДНК показало, что все кости, размер которых превышал показатели современных самцов, принадлежали самцам, тогда как среди образцов, сопоставимых по размеру с современными самцами, оказались и самки.

Отсутствие костей, соответствующих по размеру самкам современных журавлей, позволило исследователям предположить, что со временем размеры G. grus могли уменьшиться. Датировка собранных образцов костей показала, что серые журавли начали мельчать в Европе после XI века нашей эры, то есть с эпохи раннего Средневековья. К этому периоду относятся самые поздние из крупных журавлиных костей.

Исследователи предположили, что уменьшение размеров серого журавля связано с климатическими изменениями и/или антропогенным преобразованием ландшафта (например, с осушением водно-болотных угодий), однако пока это лишь догадки.

«Хотя многие виды птиц сегодня уязвимы перед лицом человеческой деятельности, не исключено, что мы переоценили количество вымираний в прошлом. В ряде случаев речь может идти не о вымирании, а об изменении размеров у ныне существующих видов», — прокомментировал итоги исследования Стюарт.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
186 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Палеонтология
# вымершие виды
# голоцен
# Европа
# журавль
# плейстоцен
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