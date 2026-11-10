Ученые объяснили массовую гибель лягушек 1800 лет назад

При раскопках древнеримского поселения в Великобритании археологи обнаружили тысячи костей лягушек, происхождение которых долгое время оставалось загадкой. Ученые выяснили, что около 1800 лет назад этих животных съели совы.

Массовые скопления костей животных могут многое рассказать с точки зрения археологии. Они помогают выяснить, чем питались древние люди, каких животных разводили и как использовали окружающую территорию. Однако остатки мелких млекопитающих и земноводных обычно изучают прежде всего для восстановления природных условий прошлого. По видовому составу таких находок можно определить, существовали ли поблизости леса, луга, водоемы и болота.

Сами животные редко становятся объектами изучения. Это связано с тем, что большое количество костей в одном месте не обязательно связано с людьми. Они могут возникать в результате деятельности хищников, которые поедают добычу и оставляют непереваренные остатки. Отличить подобные случаи от человеческой деятельности или естественной гибели бывает крайне сложно.

Одну из таких находок сделали в Кембридже в 2018 году, во время археологических работ. На месте поселения, существовавшего в железном веке и римскую эпоху, собрали 12 683 костных остатка, преимущественно земноводных и полевок. Особенно много костей находилось в канаве длиной примерно 20 метров. Поначалу ученые не установили причину массовой гибели животных и в целом не рассматривали эти находки в археологическом контексте.

Авторы нового исследования решили выяснить, какие животные оставили кости, когда они погибли и почему их остатки сосредоточились на небольшом участке. Результаты исследования опубликовали в журнале Environmental Archaeology.

Ученые оценили степень разрушения остатков, характер переломов и следы переваривания. Также исследовали то, как кости могли измениться после попадания в почву. Это позволило отделить повреждения, возникшие при поедании животных, от разрушений, связанных с длительным нахождением под землей.

Так обнаружили следы пищеварительных соков на костях и зубах. Многие остатки были сравнительно целыми, а повреждения оказались незначительными. Такая ситуация характерна для добычи сов, которые часто заглатывают мелких животных целиком, а затем отрыгивают непереваренные кости, шерсть и другие твердые фрагменты. Другие хищники обычно оставляют более раздробленные и сильнее поврежденные кости.

То есть наиболее вероятными виновниками оказались болотные совы, которые охотятся на открытых пространствах. Свидетельств того, что лягушек разделывали или готовили люди, исследователи не обнаружили. Другие версии массовой гибели животных — например, из-за холода, засухи или попадания в естественную ловушку — тоже не получили подтверждения.

Датировка показала, что это массовое вымирание случилось в римскую эпоху, вероятнее всего, в III веке нашей эры. Кроме того, выяснилось, что большинство лягушек были молодыми и погибли осенью или зимой первого года жизни.

Молодые лягушки неслучайно появились в этом регионе так массово. Местные жители постепенно вырубали леса, освобождая территорию под пастбища. Одновременно отступление болотных вод создавало подходящие условия для размножения лягушек. Открытые пространства облегчали охоту совам, а обилие добычи привлекало птиц в эту местность.

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Андрей Серегин 216 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.