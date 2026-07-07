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NASA испытало планетоход будущего в пустыне Калифорнии
Пока марсоходы Perseverance и Curiosity продолжают исследовать Красную планету, NASA уже активно испытывает их возможного преемника — экспериментальный аппарат ERNEST. Недавно инженеры вывели его на испытания в пустыню Южной Калифорнии, где аппарат продемонстрировал впечатляющие возможности автономного передвижения.
Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) провели серию полевых испытаний нового поколения планетоходов в условиях, максимально приближенных к реальному внеземному ландшафту. Полученные фотографии позволяют увидеть перспективную машину во всех деталях — возможно, это самые качественные изображения будущего космического ровера на сегодняшний день.
ERNEST разрабатывается не только для исследований Марса. В перспективе аппарат может отправиться и на Луну.
Название ERNEST расшифровывается как Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain — «Исследовательский ровер для передвижения по экстремально пересеченной местности». Пока аппарат существует в виде прототипа, однако уже оснащается передовыми системами автономной навигации.
Недавно инженеры отправили ERNEST на испытания в пустыню Колорадо на юге штата Калифорния. Практически без вмешательства операторов ровер самостоятельно преодолел примерно 26 километров по сложному пустынному рельефу. На выполнение маршрута аппарату потребовалось 37 часов. Хотя это может показаться незначительным результатом, в NASA подчеркивают, что новый ровер способен двигаться на порядки быстрее, чем нынешние марсоходы Curiosity и Perseverance.
ERNEST имеет длину около 1,2 метра. В отличие от современных шестиколесных марсоходов NASA, новый аппарат оснащен четырьмя колесами. Однако именно такая конструкция стала одним из его главных преимуществ. Каждое колесо может независимо подниматься и изменять свое положение, позволяя машине преодолевать препятствия, которые оказались бы непреодолимыми для Curiosity или Perseverance. Подобная подвеска значительно повышает проходимость на крутых склонах, среди крупных камней и на сильно пересеченной поверхности.
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