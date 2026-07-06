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Всего 36 стран: инфографика о том, где сельское население все еще преобладает над городским

Сегодня большинство жителей планеты проживает в городах, однако так было далеко не всегда. За последние десятилетия индустриализация и экономическое развитие постепенно изменили структуру расселения людей: население все активнее переезжало в города, поэтому государств с преобладанием сельских жителей становится все меньше.

Всего 36 стран: инфографика о том, где сельское население все еще преобладает над городским / © Visual Capitalist

Согласно последним данным Всемирного банка, сегодня в мире насчитывается всего 36 стран, где более половины населения продолжает жить в сельской местности. Большинство из них расположено в странах Африки к югу от Сахары, хотя отдельные такие государства также находятся в Южной и Юго-Восточной Азии, Океании и Карибском бассейне.

Абсолютное лидерство принадлежит Африке. Среди наиболее «сельских» стран — Бурунди, Малави, Нигер и Южный Судан. За пределами Африки большинство населения по-прежнему проживает в сельской местности в Непале, Восточном Тиморе, Папуа — Новой Гвинее и Камбодже.

Урбанизация стала одной из важнейших демографических тенденций XX и XXI веков. По мере развития экономики рабочие места, образование, медицина и современная инфраструктура всё больше концентрируются в городах, привлекая миллионы людей из сельских районов.

В 1960 году около двух третей населения Земли проживало в сельской местности. Сегодня эта доля сократилась примерно до 43%, а городские жители уже составляют большинство населения планеты.

Особенно быстро урбанизация происходила в странах Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, где за последние десятилетия численность городского населения резко выросла.

Подавляющее большинство стран, где сельские жители все еще составляют большинство населения, находится в Африке к югу от Сахары.

Несмотря на то что многие африканские города входят в число самых быстрорастущих в мире, сельское хозяйство остается одной из ключевых отраслей экономики континента. Миллионы людей продолжают жить в деревнях и небольших населенных пунктах, занимаясь земледелием и животноводством.

Кроме того, многие государства региона отличаются сравнительно молодым населением и более низким уровнем индустриализации по сравнению с наиболее урбанизированными странами мира. Поэтому сельский образ жизни по-прежнему играет центральную роль в их экономике.

Неудивительно, что многие из этих государств также входят в число мировых лидеров по площади сельскохозяйственных земель, что еще раз подчеркивает важность аграрного сектора для их развития.

Будет ли таких стран становиться меньше?

Большинство демографических прогнозов дают утвердительный ответ.

Ожидается, что в ближайшие десятилетия основной прирост населения Земли придется именно на города, которые продолжат принимать большую часть новых жителей.

Однако темпы урбанизации существенно различаются от страны к стране. Во многих государствах с низким уровнем доходов, особенно в странах Африки, сельское население еще долго будет оставаться многочисленным, даже несмотря на быстрое расширение городов.

Таким образом, мир продолжит становиться все более городским. Тем не менее сельские территории сохранят стратегическое значение, обеспечивая производство продовольствия, поддерживая занятость миллионов людей и оставаясь важной основой национальных экономик.